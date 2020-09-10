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Sezonun açılış maçında Aydın Büyükşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak

2020-2021 Voleybol Sezonu Misli.

com Sultanlar Ligi'nde heyecan yarın oynanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşması ile başlayacak.


Yarın saat 19.00'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşması ile 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan start alacak. İlk gün tek karşılaşma ile başlayacak lig, 12 Eylül Cumartesi günü PTT-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş, Çan Gençlik Kale Spor-İlbank, Karayolları-Vakıfbank, Nilüfer Belediye-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı Vitra-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmalarının oynanması ile ilk hafta maçları tamamlanacak.


09 Eylül 2020 Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.00'de oynanması gereken Türk Hava Yolları - Sarıyer Bld. Misli.Com Sultanlar ligi ilk hafta maçı, Sarıyer Belediye takımının oyuncularının karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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