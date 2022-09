Sezonun ilk güreşi Umurlu'da yapılacak

Aydın'ın önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde geri sayım başladı, sezonun ilk güreşi 20 Kasım 2022 tarihinde Umurlu'da gerçekleştirilecek.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde geri sayım başladı. Her yıl binlerce güreşseverin merakla beklediği sezonun takvimi de belli oldu. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2022-23 Deve Güreşleri Sezonu, 20 Kasım 2022 günü Umurlu'da yapılacak güreş ile başlayacak, 26 Mart 2023 günü Çine'de yapılacak güreş ile sona erecek.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada “Yapılan toplantı sonucunda oluşturmuş olduğumuz sezon takvimi belli olmuştur. İleriki günlerde kesin tarihini verecek olduğumuz tarihe kadar güreş yapmayı düşünen her bir cemiyetin gerekli işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süre dolduktan sonraki güreşlere Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından hiç bir şekilde izin verilmeyecektir. Sezon takvimi son şeklini almamıştır. İlerleyen süreçte farklı güreş yerleri çıkabilir. Her güncellendiğinde Degüf Sekreterliği tarafından güncel liste paylaşılacaktır. Kısacası güreş yapmayı planlayanlar bir an önce gerekli kararları almaları ve gün için dilekçeleri ve dekontları ile başvurmaları menfaatleri icabınadır. Ayrıyeten tabloda adı yazan güreşlerin dilekçesini ve güreş katkı payını yatırmayanların, tertip komiteleri tarafından dilekçe ve katkı payları yatırmaları gerekmektedir. Güreş olup da burada yazmayan tertip komite yetkilileri Degüf Sekreterliği'ne ulaşabilir. Kurallar ve usullerin hepimiz için olduğunu lütfen unutmayalım” ifadeleri yer aldı.

“Yeni yılın ilk güreşi ise İncirliova'da”

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre güreşler, 20 Kasım 2022 tarihinde Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi'nde, 27 Kasım 2022 tarihinde Karpuzlu ve Germencik ilçelerinde, 4 Aralık 2022 tarihinde Koçarlı ilçesinde, 11 Aralık 2022 tarihinde Bağarası ve Köşk ilçelerinde, 18 Aralık 2022 tarihinde Buharkent ve Aydın Hacıaliobası Mahallesinde, 25 Aralık 2022 tarihinde Efeler'de, 1 Ocak 2023 tarihinde İncirliova'da, 8 Ocak 2023 tarihinde Germencik'te, 22 Ocak 2023 tarihinde Atça ve Didim ilçelerinde, 29 Ocak 2023 tarihinde Işıklı'da, 5 Şubat 2023 tarihinde Yenipazar'da,12 Şubat 2023 tarihinde Kuyucak ve Kuşadası'da,19 Şubat 2023 tarihinde Nazilli ve Çine'de, 26 Şubat 2023 tarihinde Bozdoğan ve Söke'de, 5 Mart 2023 tarihinde Köşk'te, 12 Mart 2023 tarihinde Kuyulu ve Güllübahçe'de, 19 Mart 2023 tarihinde Ortaklar'da, 26 Mart 2023 tarihinde Çine'de yapılacak.