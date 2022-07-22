İhlas Haber Ajansı

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Sıcağı gören parklara koştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın etti.



Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşırken, sokağa çıkan vatandaşlar da serinlemek için çareyi parklarda buldu. Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometreler öğle saatlerinde 35 dereceyi gösterirken, etkili olan sıcak hava insanlar ve hayvanları olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları ve vatandaşlar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı.



Güneş ışınlarının yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde kent sokakları boş kaldı. İnsanlar sıcak hava dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar da Kent Meydanı'ndaki havuzda ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

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