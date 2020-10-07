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Sıcak hava yerini yağışa bırakacak

Aydın’da yarından itibaren iki gün süre ile serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da yarından itibaren iki gün süre ile serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji verilerine dün Ekim ayında ölçülen 39,5 derece sıcaklık ile 77 yıllık sıcaklık rekorunun kırıldığı Aydın'da sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Yarın öğleden sonra il genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yağışla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor. Yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden sonra il genelinde, Cuma günü ise Aydın'ın doğusunda etkili olması bekleniyor.

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