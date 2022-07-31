Sıcaklar leylekleri de etkiledi, doğaseverler leylekler için harekete geçti

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da artan hava sıcaklıkları leylek yavrularını da etkiledi. Söke'nin Avşar Mahallesi'nde sıcaklar ile birlikte aç ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yuvasından alındı. Yavru leyleği kurtaran doğaseverler, gerekli tedavisinin ardından yeniden yuvasına bırakacak.

Aydın'ın Söke ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan mahalle sakini Gökhan Avcı, leylek yuvalarının birinde sorun olduğunu fark etti. Avcı'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi İşletme şefi Şeref Aldoğan'dan BOM yardımı istedi. ADM personeliyle birlikte yuvaya çıkarak bir inceleme yapan Sürücü, yuvadaki 2 yavru leylekten bir tanesinin öldüğünü diğerinin ise bitkin bir halde olduğunu tespit etti. Yuvasından alınan yavru leylek tedavi için kliniğe götürüldü.

Bitkin düşen yavru leyleğin tedavisinden sonra tekrar yuvasına bırakılacağını ifade eden Sürücü; “Söke'ye bağlı Avşar Köyünden Gökhan Avcı köylerindeki bir leylek yuvasında sorun olduğu bildirdi. Yuvada bir yavrunun ölmüş olabileceğini, birinin sağ olduğunu ve ebeveynlerinin gelmediğini söyledi. Avşar'a gelerek, Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi İşletme şefi Şeref Aldoğan'dan BOM yardımı istedik. ADM personeliyle birlikte yuvaya çıkarak bir inceleme yaptık. Muhtemelen ölen ebeveynleri yuvaya gelmediğinden yavruların kavurucu sıcakta aç ve susuz kaldıklarını, bir tanesinin dayanamayıp öldüğünü, daha dirençli olan kardeşinin sağlıklı olduğunu ancak aç ve susuz olduğundan bitkin düştüğünü tespit ettik. Her iki yavruyu da aşağıya indirdik. Sağ olanına su verdik. Diğerinin gömülmesi sağlandı” dedi.

“Leylekler yuvaları çöplerle dolu”

Leylek yuvasının temizliğini de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Sürücü; “Ne yazık ki leylek yuvasından çoğunluğunu plastik saman ipleri, gübre çuvallarına ait parçalar, naylon poşetler vb. birçok atık maddenin çıktığını gördük. Tüm leylek yuvalarının bu tür çöplerle dolu olduğunu görmekteyiz. Leylekler insanlar tarafından doğaya atılan yumuşak atıkları yavrularının altına koymak için yuvaya getiriyor. Fotoğrafta görülen yurt dışındaki yuvaları da inceledik. Muhtemelen oraya göçen leylekler doğada atık malzeme bulamadığından, yavrularının altına koymak için ot, saman gibi doğal malzemeleri yuvaya taşıyorlar. Bu durum gösteriyor ki, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle bu konu da gerek eğitim yoluyla gerekse çevre projeleri yaparak gayret göstermemiz gerekiyor. Doğa temiz kalırsa, leylek yuvaları da temiz olur. Temiz yuvalarda hem ölüm hem de sakatlanma vakalarına pek rastlanmaz. Leyleklerin beslenme alanlarında kırsalda sürekli gezen çobanlarla, hayvancılık yapanlarla görüşerek, özellikle doğaya atılan siyah saman iplerini toplamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Avşarlı yavru leyleğin şuan sağlığı ve beslenmesi çok iyi durumda. Bir süre misafirimiz olacak. Uçma denemelerini başarınca tekrar Avşar köyüne bırakılacak. Diğer leyleklerle birlikte göç yapması sağlanacak. Göstermiş oldukları duyarlılık ve dikkat için Avşarlı vatandaşlara ve Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketine teşekkür ederiz” dedi.