Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

Aydın'da gece saatlerinde sıcaklık değerlerinin sıfırın altına düşmesi ile araçların camları buz tuttu, kırağı oluştu, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların camlarındaki buzların çözülmesi için uğraştı.

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava Aydın'da da kısmen etkisini gösterdi. Türkiye'nin en sıcak illerinden birisi olan Aydın'da sıcaklık değerleri gece sıfırın altına düştü. Gece -6 olarak ölçülen sıcaklık değeri ile birlikte araçların camları buz tutarken, su birikintileri dondu, kırağı oluştu. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların camlarında oluşan buzları çözmek için uğraş verdi. Aydın'da soğuk havanın Cumartesi gününden itibaren etkisini arttırması beklenirken, yerel olarak kar yağışının görülmesi bekleniyor.