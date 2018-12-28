Sigara bu defa farklı bir şekilde ölüme neden oldu

Zararı saymakla bitmeyen sigara Aydın'da bu defa farklı bir ölüme neden oldu. Nazilli Sİnekçiler Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir adamın içtiği sigaranın ateşi yorganı yaktı. Yavaş yavaş yanan yün yorganın dumanı ise yaşlı adamı zehirledi. Baygın vaziyette hastaneye kaldırılan yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yeni ismi Yaylapınar olan Nazilli Sinekçiler Mahallesi'ndeki ikametinde yalnız başına yaşayan ve sigara tiryakisi olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Süleyman Tunç, yakınları tarafından evinde baygın vaziyette bulundu.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı şahıs burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra yapılan incelemelerde dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen şahsın, içtiği sigaranın yorganı tutuşturması ve yorgan pamuğunun da için içine yanarak Süleyman Tunç'un zehirlenmesine neden olduğu belirtildi.