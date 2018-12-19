Şiir yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Efeler Belediyesi ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği işbirliğinde düzenlenen 'Bayrak' konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada 30 Kasım 2018 Cuma gününe kadar şiirlerini teslim eden şairlerin şiirleri 6 kişilik seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve ‘Efelik' konulu şiir yarışmasında bu yıl ‘Bayrak' konusu tema olarak belirlendi. Seçim yapmakta zorlanan kurul üyeleri 56 şiirden dereceye giren 6 şiiri belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucu 'Afyon Kartalı' rumuzlu 'Al Yıldızlı Bayrağım' şiiri 505 puan alarak birinci, 'Sitare 061' rumuzlu 'Baharda Solanlar Var' şiiri 498 puan alarak ikinci, 'İlkbahar 627' rumuzlu 'Bayrak Destanı' şiiri 495 puan alarak üçüncü oldu. İlk üçe giren şiirlerin yanı sıra 'Tuğ 046' rumuzlu 'Bayrakla Hasbihal' şiiri, 'Varlığım 020' rumuzlu 'Şanlı Bayrağım' şiiri ve 'Yörükoğlu 987' rumuzlu 'Bayrağım' şiiri sahipleri mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmanın seçici kurulu; Prof. Dr. Duran Nemutlu, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Emekli Edebiyat Öğretmeni Şair, Yazar Beyhan Erdoğan, Öğretmen Şair, Yazar, Bakanlıktan onaylı Halk Ozanı Yaşar Uyar ve Şair, Yazar, Emekli Öğretmen Naim Özdamar'dan oluşurken, yarışmada dereceye girenlere ödül ve plaket verildi.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde kazanan şiir sahiplerine ödüllerini şehir dışında olması nedeniyle törene katılamayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın yerine başkan vekili Halis Günday, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Emekli Edebiyat Öğretmeni Şair, Yazar Beyhan Erdoğan ve Prof. Dr. Duran Nemutlu takdim etti. Törenin sonunda şiir ve müzik dinletisi ile konuklara unutulmaz bir gece yaşatıldı.