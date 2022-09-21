Siirtli gençler tırmanma duvarında keyifli vakit geçirdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Pınarbaşı Mesire Alanı'nda hizmete açtığı Açık Hava Olimpik Tırmanma Duvarı, Türkiye'nin çeşitli illerinden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Efeler'de bulunan Türkiye'deki ilk ve tek Açık Hava Olimpik Spor Tırmanış Duvarı, Siirt İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'ne kayıtlı 50 sporcu genci ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu “Anadolu'yuz Biz” programı ile Efeler'e gelen Siirtli gençler, Tırmanma Duvarı'nda keyifli vakit geçirdi. Antrenör Şevki Çıldır'dan Spor Tırmanış branşı ile ilgili bilgiler alan gençler, antrenmanlar gerçekleştirerek kendilerini Olimpik Tırmanma Duvarı'nda test etme imkanı buldu.

Sporcularda iç disiplin, konsantrasyon, fiziksel kuvvet ve devamlılık açısından çok büyük öneme sahip olan Spor Tırmanış branşının Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası da daha önce Efeler'deki Açık Hava Olimpik Tırmanma Duvarı'nda gerçekleşmişti.