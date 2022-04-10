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"Şiki Şiki Baba" oyunu Kuşadası'nda sahnelenecek

Ünlü oyunucu Murat Makar’ın Ramazan ayı içinde tek kişilik oyunu Şiki Şiki Baba ile Kuşadalı sanat severler ile buluşturacak.

Ünlü oyunucu Murat Makar'ın Ramazan ayı içinde tek kişilik oyunu Şiki Şiki Baba ile Kuşadalı sanat severler ile buluşturacak. Şefkat Yerimdar isimli dizide hamamcı Kazım rolüyle hafızalara kazınan Makar, bir zamanların unutulmaz filmi olan Atla Gel şaban filminde hafızalara kazınan şarkı Şiki Şiki Baba'dan esinlenerek yazdığı tek kişilik oyun ile izleyenler ile buluşuyor.



"Çocukluğumuz bu filmler ile geçti"


Ünlü oyuncu Murat Makar yaptığı açılamada, “Çocukluğuz Kemal Sunal'ın filmleri ile geçti. Ben gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak o zamanlar video kasetlerden Türk filmleri izlerdim, benim değil tüm Türkiye'nin dinlediği şarkı olan Şiki Şiki baba şarkısından esinlenerek böyle bir oyun yazdım ve tek başıma oynuyorum bu sene de Kuşadası'nda bulunun dostlarımdan böyle bir çağrı alınca kendilerini kıramadım. Ramazan ayı içerisinde oyunu Kuşadalı sanat severler ile de paylaşacağım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

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