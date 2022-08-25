Sıra dışı Kaymakama sıra dışı uğurlama

Aydın'da 17 Eylül 2018 günü Efeler Kaymakamlığı görevine başlayan ve 12 Ağustos günü Antalya'nın Serik ilçesi kaymakamlığına atanan Aydın'ın sıra dışı kaymakamına sıra dışı uğurlama gerçekleştirildi.

Aydın'da görev yaptığı süre içerisinde icraatları ve mütevazı tavırları ile halkın gönlünde taht kuran Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i çok sayıda vatandaş sabah sporunda eşlik edip, koşarak uğurladı. Sabah sporu için geldiği stadyumda çok sayıda vatandaşla karşılaşan Kaymakam Şahin, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aydın'da görev yaptığı 4 yıllık süre içerisinde yaptığı projelerle çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturan Kaymakam Şahin, sosyal yaşantısı ile de bir çok konuda vatandaşa örnek oldu. Resmi bir törende protokolde en ön sırada, semt pazarında vatandaşlarla iç içe alışverişte, hafta sonu ise pitaya seralarında, Aydın dağlarındaki kestane bahçelerinde bulunan Kaymakam Şahin, her fırsatta sağlıklı yaşam için sporun önemine de dikkat çekti. Her gün sabah sporunu aksatmayan ve örnek olan Kaymakam Şahin, spor için gittiği Adnan Menderes Stadı'nda vatandaşların ilgisiyle karşılandı.

Aydın'da tarımın önünü açan birçok projeye imza atan ve her fırsatta üretimin önemine dikkat çeken Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in Antalya'ya atanması bir çok vatandaşı üzerken, stadyuma gelen vatandaşlar “sıra dışı” kaymakamı sıra dışı bir şekilde uğurladılar. Sabahın erken saatlerinde stadyumda Kaymakam Şahin'i karşılayan ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, sabah sporunda Şahin ile birlikte koşarak ilginç bir uğurlama gerçekleştirdiler. Vatandaşların ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kaymakam Şahin ise vatandaşlara teşekkür etti.