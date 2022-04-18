Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı

Şirinevler Eşref Özel Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde yapıldı. Özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, belediye personelleri tarafından akşam ezanı öncesi vatandaşlara tek tek dağıtıldı. Katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Pınarbaşı ve Yeşil Mahallemizin ardından Şirinevler'de iftar yemeğimizi düzenledik. Ramazan, birlik, beraberlik ve bereket ayıdır. İnşallah bu mübarek günlerde ülkemiz ve milletimiz için ellerimizi hep birlikte açıyor ve dua ediyoruz. Rabbim tüm İslam Alemi'nin orucunu kabul eylesin” diye konuştu.