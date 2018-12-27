“Şirketlerde Finansman Sorunu ve Çözüm Yolları” masaya yatırıldı

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda Dekan Prof. Dr. Mehmet Erdemir'in de katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte bazı özel şirketlerin yönetim kurulu başkan ve CEO'ları konuşmacı olarak katıldı.

Özel bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Boyacı ve bir danışmanlık şirketinin CEO'su, Ekonomist Hikmet Baydar'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte finansal sorunlar, finansal araçlar ve finansal araçları kullanma yöntemleri üzerine konuşuldu.

“İstikrar için Çin, Hindistan ve Rusya doğru rota”

Dış ticarette istikrar ve sürekliliğin de konuşulduğu toplantıda 50'ye yakın ülkeye ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Boyacı, “İhracatta sürekli değişen dengelere istinaden Çin Hindistan ve Rusya'nın istikrar ve süreklilik için doğru rotalar. Mevcut sistemde ihracat yapmanın önemi, iç piyasadaki sıkışıklığın ihracatla ülkemize daha büyük katma değer sağlayacaktır. Aynı zamanda Sanayi - Okul işbirliği kapsamında üniversitelerin sanayi ile işbirliğinin bir zorunluluk haline gelmesi, mezun öğrencilerimizin daha nitelikli olarak iş hayatına atılmaları önem arz ediyor” dedi.

Toplantı sonunda Stratejik Düşünce ve Analiz Topluluğu Danışman hocası Umut Tolga Gümüş ve Topluluk Başkanı Fatma Özkurt tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.