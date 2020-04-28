Sisam Adası'ndaki yangınzede göçmenler sokaklarda yatıyor

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda önceki gün iki ayrı göçmen kampında meydana gelen yangınların ardından kampları boşaltmak zorunda kalan göçmenler sokaklarda yatmak zorunda kaldı. Bu arada, yangınlarla ilgili gözaltına alınan göçmenlerden 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Sisam Adası'nın merkezi Vathi şehrinin hemen yakınındaki göçmen kampında önceki gün başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınmış, ardından aynı bölgede başka bir yangın daha başlamıştı. Derme çatma ve çoğunluğu plastik malzemelerden oluşan göçmen kampının büyük bölümü yangınların ardından kullanılamaz hale gelmişti. Yaklaşık 10 bin göçmenin bulunduğu Sisam Adası'ndaki yangınlar zaten zor şartlarda yaşam süren göçmenleri daha da zor durumda bırakmıştı. Barınacak başka bir alan gösterilmeyen göçmenler sokaklarda, banklarda, ağaç altlarında ve parklarda yatmaya başladı.

Yangınların ardından soruşturma başlatılırken, polisi çok sayıda göçmeni gözaltına alarak sorguladı. Mahkemeye çıkarılan göçmenlerden Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır uyruklu toplam 22 kişi “kundaklama, kışkırtıcılık yaparak barışı bozma, hasara neden olma, suç işlemek için örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.