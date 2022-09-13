Sivas deplasmanı öncesi Nazilli'deki hazırlıklar tamamlandı

Lig Beyaz grupta ligin 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Sivas Belediyespor'un konuğu olacak olan Eşin Group Nazilli Belediyespor hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında çabuk kuvvet çalışması yapan futbolcular dar alan oyun çalışması ile antrenmana devam ettiler. Antrenmanın son bölümünde tam sahada taktiksel oyun çalışması yapan siyah-beyazlı ekip streching ile antrenmanı tamamladı. Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Naz Naz Nazilli'den ayrılarak İzmir'e gidecek ve daha sonra havayolu ile Sivas'a ulaşarak konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.