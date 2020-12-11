İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Aydın’da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklindeki güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.