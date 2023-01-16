Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Aydın'da kaldıkları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1615 Sokak'ta bir evde kalan anne T.C. (25) ile çocukları İ.C. (2) ve Y.C. (4), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir aile yakını, anne ve çocuklarına telefonla ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, anne ve çocuklarını baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocuklar ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuklarının hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.