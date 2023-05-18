Şofbenden duman çıktı, Aydın ateş aldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otel odasındaki şofben yangını ihbarı üzerine başta itfaiye olmak üzere ilgi tüm ekipler alarma geçerken, yangın dolayısıyla trafiğe kapanan Batı Gazi Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğu baş döndürdü.

Yangın, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otel odasında bulunan elektrikli şofben henüz bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Çıkan yangında şofben yüksek ısı dolayısıyla tümüyle erirken, odayı saran duman kısa süreli panik oluşturdu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti, trafik baş döndürdü

Otel yangını olarak ihbar edilen ve ekipleri teyakkuza geçiren olayda, olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. Batı Gazi Bulvarı'nın ilgili kısmındaki tek şeridi araç trafiğine kapatıldı. Kısa süreli panik oluşan olayda, yoğun trafik baş döndürdü. Trafik ekipleri bölgede trafiği düzenlemek için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekiplerinin de çok sayıda araç ile olay yerine gelmesi vatandaşlardan tam not aldı.