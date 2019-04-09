Şoförler, Başkan Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti

Aydın Şoförler Odası ve Aydın Şoförler Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç ile Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatif ve oda yönetimleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik ziyaretinde bulunup çiçek takdim etti.

Ziyarette Özmeriç "Size Aydın Şoförler Odası ile Aydın Şoförler Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi yönetim kurulları adına ve kendi adımıza da hayırlı olsuna geldik. Zaten uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz, arkadaşlarımızın memnuniyetlerini getirdik. Hem de yeni dönemde üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtmeye geldik. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise "Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Artık esnaf olarak sıkıntıdayız. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışarak esnafın bir nebze olsun rahata kavuşması için yine birlikte çalışacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Oda ve kooperatiflerin başkanlarına ve yönetim kurullarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, "Her zaman şoför esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Elbirliğiyle bu zor günleri de aşacağımızı biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları tüm esnafımıza sonuna kadar açık. 2014'te ilk büyükşehir belediyesi olduğumuzda ortak akılla çalışmıştık. Yine aynı şekilde, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.