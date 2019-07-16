Şoförler Odası Başkanı Özmeriç; “Ulaşımdaki fiyat artışını vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını umut ediyorum”

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, artan girdi maliyetleri sebebiyle, geçtiğimiz günlerde Aydın'daki toplu ulaşım, servis taşımacılığı ve ticari taksilerdeki ulaşım ücretlerindeki yüzde 18 ile 23 arasındaki fiyat artışını, vatandaşların anlayışla karşılayacağını umut ettiğini açıkladı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yapılan fiyat artışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemizde hepimizin bildiği gibi maliyetler son 1,5 yılda oldukça yükseldi. Bizde uzun zamandan beri bu maliyetleri vatandaşa yansıtmamak amacıyla elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyorduk. Ancak son bir yılda akaryakıt fiyatlarına gelen yüzde 30 zam, SGK ve Bağkur primlerinin artması ve yedek parça masraflarımızın çoğalmasıyla bizde yapmış olduğumuz işten para kazanamaz, hatta zarar eder duruma geldik. Bu yüzden Aydın'daki Şoförler Odaları olarak UKOME'ye (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) talepte bulunduk. Bu konuda bir fiyat ayarlaması talebinde bulunduk. Ve bunun karşılığında da geçtiğimiz haftadan itibaren toplu ulaşıma ticari taksilere ve servis araçlarına yüzde 18 ile 23 arasında bir fiyat artışı yapıldı. Bu aslında bizim derdimizi kapatacak durumda değil ama ancak bir nebze vatandaşı da düşünerek, orta halli bir fiyat ayarlaması oldu. Ben bu fiyat artışını vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını umut ediyorum. Ticari taksilerde beher kilometre 5 TL oldu. Turizm bölgelerinde 6 TL oldu. Özellikle servis araçlarında son çıkan yönetmelikte çok ağır şartlar var. Kamera, üç nokta emniyet kemeri ve koltuk sensörü olmak üzere bazı elektronik uygulamalar var. Her araç için tadilatı çok zor yapılmasına rağmen 15 bin TL gibi maliyet getirecek. Bunların da bütün girdileri ortaya çıkınca orada da okul servis araçlarında da bir fiyat artışı yapılması zorunlu hale geldi. Ben tekrar vatandaşlarımızın bunu anlayışla karşılayacağını umut ediyorum” dedi.