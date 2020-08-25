Şoförler SRC Belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmesini istiyor

SRC belgesinin bu belgeden fazlası var eksiği yok” dedi.

Mevcut yönetmelik kapsamında servis şoförlüğü yapan tüm sürücülerin SRC belgesini ciddi bir sınava tabi tutularak sahip odluklarını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “SRC yetki belgesi şartı varken buna yeni bir şart ile Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmesi istenmesini anlamsız buluyoruz. SRC Belgesini almak için tüm sürücüler ciddi bir eğitimin ardından ÖYSM sınavlarına benzer bir sınava girip, başarılı olmaları halinde o belgeye sahip oluyor. Şu anda ilaveten istenen Yetki Belgesine sahip olmak ise yaklaşık 1saatlik eğitim sonucu yapılan sınav ile sınava giren herkesten yaklaşık 900 TL alınarak verilen bir belge. SRC belgesiz servis sürücüleri araç kullanamayacağı için ek bir belge istenmesi şoför esnafına maddi külfetten başka bir şey değil” diye konuştu.

Özellikle Aydın'da toplu taşıma aracı kullananların Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa verilen kurslara katılıp bu kurslardan sonra yapılan sınavı geçmeden direksiyon başına geçmesinin mümkün olmadığını kaydeden Özmeriç, “Bunun yanında Aydın Büyükşehir belediyesi yönetmeliğine göre 30 saatlik kursu başarı ile bitirme şartı da var. Şu anda Aydın'daki servis sürücüleri SRC ve Psikoteknik Belgeleri ile bu işi yapıyor. SRC Belgesinin Mesleki Yeterlilik Belgesi'nden fazlalığı var eksiği yok. Bu nedenle SRC Belgesinin Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak sayılmasını ve SRC Belgesi olanlardan Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmamasını talep ediyoruz” dedi.