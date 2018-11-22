SÖGİAD Söke'nin beklentilerini Ankara'ya taşıdı

Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Anıtkabir ziyareti ile ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunan Sökeli genç iş adamları ardından Ankara'daki siyasileri de ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden SÖGİAD heyeti, Ak Parti ve CHP'nin TBMM'de grup toplantısına da katıldı. Grup toplantılarının ardından AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ve CHP'nin Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ziyaret edildi.

Aydın milletvekillerine Söke Çayı, kentsel dönüşüm, Büyük Menderes Nehri'nin temizliği ve turizme kazandırılması, şehir merkezi trafik sorunu, Söke Havaalanı, Söke OSB-İzmir otobanı ticari araç yolunun planlanması, Söke'de fakültelerin arttırılması, Gar projesi, Doğanbey ve Karina'nın elektrik ile alt ve üst yapı sorunları, Prien Antik Kenti gibi sorun ve taleplerin yer aldığı yatırım ve beklentiler hakkında dosya sunuldu.