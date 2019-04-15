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Soğucak Ortaokulu'nda uluslararası eğitim başarıları değerlendirildi

Kuşadası’na bağlı Soğucak Ortaokulu’nda uluslararası eğitim başarıları değerlendirildi.

Kuşadası'na bağlı Soğucak Ortaokulu'nda uluslararası eğitim başarıları değerlendirildi.


Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Aydın ili genelinde Koçarlı Cumhuriyet Ortaokulu ile birlikte Kuşadası Soğucak Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ve Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS 2019 Nihai Uygulamaları başarıyla tamamlandı. Kuşadası Soğucak Ortaokulu'ndaki çalışmaların son bölümüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar ve Temel Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Murat Demirci de katıldı.

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