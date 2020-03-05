Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor.

Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposunun Şubat ayı başında temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur soğuk hava deposu inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, “ Aydın Ticaret Borsası başvurusunda, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu temel atma törenini Şubat ayı başında gerçekleştirdik. Erbeyli'de ondokuz bin metrekare yüzölçümlü alanda 1800 ton/yıl kapasiteli enerjisini 254 kwh kapasiteli fotovoltaik güneş panellerinden sağlayacak olan, soğuk hava deposunun incir sezonuna yetişmesi için ihaleyi alan firma tarafından hız kesmeden çalışmalar devam etmektedir. Proje tamamlandığında, hasat edilen ürünler sağlıklı ve uygun koşullarda depolanarak fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizlikten korunacaktır” dedi.