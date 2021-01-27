Soğuk hava enginar fiyatlarını etkilemedi

Sahip olduğu besin değeri ve şifahi özellikleri ile Aydın'ın değerli tarım ürünlerinden biri olan enginar, başta Efeler ilçesinin Gölhisar mahallesi olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 dekarlık bir alanda üretiliyor. Mevcut üretim alanları ve rekoltesi ile ülkemizin toplam enginar üretiminde önemli bir yere sahip olan Efeler'de bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrederek eksi 5 dereceye kadar düşmesi ile enginar üreticileri de diğer tüm tarımsal üreticiler gibi ürünlerinde donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri don tehlikesi ile karşı karşıya kalan üreticilerin tarlalarını tek tek gezerek zarar tespit çalışması yaptı.

Pazar fiyatı değişmedi

Soğuk hava nedeniyle don tehlikesi ile karşı karşıya kalan enginarın pazar fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Enginar Efeler'deki semt pazarlarında 5 ila 8 lira arasında alıcı buldu. Karaciğer dostu enginarın satışından memnun olduklarını ifade eden pazarcı Adem Gök, "Soğuk hava enginarı etkilemedi desek yalan olur. Ama çok şükür düşündüğümüz gibi olmadı. Enginar fiyatlarımız geçen haftalar ile hemen hemen aynı. Pandemiden dolayı vatandaşın alım gücü düşse de karaciğer için faydalı olan enginarın fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Pazarda 5 lira ile 8 lira arasında enginar bulmak mümkün. İyi mal, iyi para ediyor" dedi.