Soğuk havayı gören ıhlamura sarıldı

Aydın'da kış aylarının gelmesi ile birlikte havaların soğuması sonucu gribal enfeksiyon hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar ıhlamur satışlarının artmasına neden oldu.

Özenle toplanarak kurutulan ve satışa hazır hale getirilen ıhlamurlar havaların soğuması ile birlikte ilgi görmeye başladı. Kış mevsimi ile birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ıhlamur yer aldı. Soğuk havaların vazgeçilmezi olan ıhlamura vatandaşların ilgisi artarken, aktarların da talep yoğunluğundan oldukça memnun olduğu görüldü.

"Altın değerinde bir bitki"

Ihlamurun bir çok rahatsızlığa iyi geldiğini kaydeden 40 yıllık aktarcı Aktar Vedat Kavruk, "Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte kışlık ürünlerimizin satışlarında gözle görülür bir artış oluyor. Özellikle ıhlamur bunun başında geliyor. Ihlamuru, ada çayı, kuşburnu ve kekik gibi diğer ürünler takip ediyor. Ihlamur hem değeri hem de yararları dolayısıyla altın bir içecek. Gribal enfeksiyonlar bronşite kadar birçok faydası var. Hazmı kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudumuzdaki ödemi atmamıza yardımcı olur, sinir sistemini rahatlatıcı etkiye sahiptir, cilt ve saç bakımı için kullanılabilir. Her evde mutlaka olması gereken bir bitki. Kış aylarında herkes mutlaka tüketmeli" dedi.