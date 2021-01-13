Sokağa çıkan olmayınca, hırsızlar logar kapaklarına göz dikti

Pandemi süreci dolayısıyla geceleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Aydın'da mahallelerin sakinliğini fırsat bilen hırsızlar karayolu üzerindeki logarların kapaklarını çaldılar.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile işine gitmek isteyen vatandaşlar İzmir Bulvarı üzerindeki durakta bulunan logarların kapaklarının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Logarların çalındığını belirleyen polis ekipleri olası kazaları önlemek için bölgede tedbir alırken, açık olan logarların kapanması için ilgili kurumlardan yardım istendi.

Bu arada polis ekipleri logar kapaklarını çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.