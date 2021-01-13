İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkan olmayınca, hırsızlar logar kapaklarına göz dikti

Pandemi süreci dolayısıyla geceleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Aydın’da mahallelerin sakinliğini fırsat bilen hırsızlar karayolu üzerindeki logarların kapaklarını çaldılar.

Pandemi süreci dolayısıyla geceleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Aydın'da mahallelerin sakinliğini fırsat bilen hırsızlar karayolu üzerindeki logarların kapaklarını çaldılar.


Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile işine gitmek isteyen vatandaşlar İzmir Bulvarı üzerindeki durakta bulunan logarların kapaklarının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Logarların çalındığını belirleyen polis ekipleri olası kazaları önlemek için bölgede tedbir alırken, açık olan logarların kapanması için ilgili kurumlardan yardım istendi.


Bu arada polis ekipleri logar kapaklarını çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.