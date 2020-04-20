Sokağa çıkma kısıtlaması, gemi maketçiliğine olan ilgiyi arttırdı

Denizciliğe ilgi duyanların yanı sıra el becerileri gelişmiş olan pek çok kişinin de geni maketi yaparak zamanını değerlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Sabır ve el işçiliğinin birleştiği gemi modeli maketçiliğinin stresten uzaklaşıp keyifli vakit geçirmek için değerli bir hobi olduğunu belirten Su Üstünde Firması'nın sahibi Eren Budaklı, bu hobiye gönül verenlerin kısa bir eğitim ile harika eserler üretebileceğini söyledi.

Unutulmaya yüz tutan bir el sanatları arasında yer alan gemi maketçiliğinin güzel bir uğraş olmasının yanında aynı zamanda yapanlara para kazandıran bir uğraş olduğunu belirten Eren Budaklı, “Bu uğraş insana sabır gösterdiği oranda sakinlik duygusu veren güzel bir sanattır. Gemi modelciliği sanatı gönüllük esasıyla yapılmaktadır. Gemi modelciliğini ayrıca gündelik hayatın bütün stresini unutabileceğiniz bir hobi olarak görmek gerekir. Maketçiliğe gönül vermiş kişiler modellemeye başlamadan önce hangi teknikle yapılacağına karar vermesi ve modelin gerçekçi olabilmesi için aslına uygun malzeme kullanması gerekmektedir. Gemi maketi yapımında ölçekli yapılmasının ve yapılacak modelin planına uygun parçaları ortaya çıkarmak ile başlanılması gerekir. Maket yapımının en keyifli yeri kendinizi sürekli geliştirebilmektir. En iyi maket en son yaptığın makettir, esasına uygun gemi maketi yaptıkça kendinizi geliştirerek farklı teknikler uygulayarak gelişme kaydedebilirsiniz” dedi.

“Bir maket 25 gün ile 12 ay süren emek sonucu ortaya çıkar”

Gemi maketçiliğinin bir yetenek olduğu gibi ciddi bir sabır işi olduğunu ve maketin durumuna göre bir eserin 25 gün ile 12 ay arasında değişen uğraş sonucu ortaya çıktığını kaydeden Su Ütünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, iyi bir eserin baş köşelerde sergilendiğini söyledi. Budaklı, “Bir gemi maketi büyüklüğüne göre ortalama 25 gün ile 45 gün arasında yapılabildiği gibi; profesyonelce ince ayrıntılı gerçeği ile bire bir yapılan modeller 2 ay ile 12 ay arasında üretim zamanı alabiliyor. Sağlık için evde kalınan bu günlerde güzel bir hobi edinmek isteyenleri gemi modeli yapmaya davet ediyorum” diyerek herkesin bu sanatı öğrenmesini tavsiye etti.