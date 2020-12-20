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Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.



İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bu hafta sonu üçüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamada kapsamında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Efeler İlçe Müdürlüğü ve Hayvan Severler Dernekleri üyeleri sokakta yaşayan hayvanlar için kenti karış karış dolaştı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı H. Eray Yeşilçayır, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen, görevli personel ve sokak hayvanlarını besleyen dernek ve hayvanseverler ile birlikte belirlenen bölgelerde besleme yapıldı. Sokak hayvanlarını hem mamasız hem de sevgisiz bırakmayan hayvanseverler sokak hayvanları ile ilgilenip ihtiyaçlarını giderdi.

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