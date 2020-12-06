Sokağa çıkma yasağında şehrin sessizliğini kurşun sesleri bozdu

Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin sessizliğini silah sesleri bozdu. Efeler ilçe merkezi Zafer Mahallesi'nde bir grup ticari taksi ile geldikleri husumetlilerinin evlerinin önünde hasımlarına silahlı saldırıda bulundu. Olayda 4 kişi yaralanırken polis ekipleri gözaltına aldığı aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay saat 15:00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Doğan Ailesi ile Arbaş Ailesi cadde üzerinde karşılaştı. Doğan Ailesi fertleri tarafından pompalı tüfek tabanca ile açılan ateş sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir anda caddeden silah seslerinin yükselmesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karşı tarafın silahlarından çıkan mermi ve saçmalarla yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra silahları ile birlikte firar eden aynı aileden 3 kişi ise polis ekiplerince silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kavganın iki aile arasında eskiye dayalı bir husumetten kaynaklandığı ve saldırganların olay yerine ticari taksi ile geldikleri öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.