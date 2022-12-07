Sokağı yoğun duman ve koku kapladı, gerçek ise sonradan ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak içerisinde oluşan yoğun duman ve kokudan şüphelenen vatandaşların ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi, gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1923 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi üzerini bir anda yoğun duman ve koku sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını bulmaya çalışırken gerçek ise sonrada ortaya çıktı. Aydın Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne ait binanın kazan dairesinde temizlik yapıldığı esnada bacadan yoğun dumanların yükseldiği anlaşıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yangının olmadığı fark edilince ekipler normale dönerken, kazan dairesinde temizlik yapanlar ise dikkatli olunması konusunda uyarıldı.