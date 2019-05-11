Sokak sakinlerinden geleneksel Ramazan iftarı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar geleneksel iftar yemeklerinden ikincisini düzenledi. Yaklaşık bin 300 vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı veren mahalle sakinleri, Osmanlı gelenekleri arasında yer alan Ahilik geleneğini de yaşattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Nazilli Altıntaş Mahallesinde esnaflık yapan ve ikamet eden vatandaşların 2 yıl önce başlattıkları iftar geleneği büyük ilgi gördü. 2 senedir iftar geleneğini sürdürdüklerini ifade eden mahalle esnaflarından Ayşe Konakçı; “2 yıldır bu etkinliği geleneksel olarak yapıyoruz. Mahalle esnafımız ve mahalle sakinlerimizin desteğiyle bu etkinliği yaptık. Çok mutluyuz. Yardımı ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnaf Kubilay Başaran'da konuşmasında, “Böyle bir Ramazan gününde bizimde halkımıza bir katkımız olsun istedik. Bin kişilik bir yemek hazırladık. Yoğun bir katılım olmasına ve yaklaşık bin 300 kişinin katılmasına rağmen yemekler tam geldi ve herkes mutlu ayrıldı” dedi.

Mahalle esnaflarından Cemile Beken Cabadağ, “Nazilli Altıntaş Mahallesi esnafları olarak birlik ve beraberliğimizi bu günde de göstermek ve insanlara faydalı olabilmek amacıyla aramızda yardım toplayarak iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da bu etkinliğimizi sürekli halde artırarak devam edeceğiz. Osmanlı geleneğimiz olan Ahilik Kültürünü de yaşatmak ve bizden sonrakilere de örnek olmak istiyoruz” dedi.