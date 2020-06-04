Sokakları şenlendiren çocuklar için özel hazırlık yapıldı

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde yaklaşık 90 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş firması binlerce balon dağıtarak çocukların gönlünü aldı.

Tün dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü ile en başarılı mücadele eden ülkelerin başında gelen Türkiye'de evde-kal uygulaması kapsamında çocuklar sokağa çıkmayınca yerleşim yerleri adeta mahsunlaştı. Bakanlığın izin uygulaması kapasamında dün saat 14:00'ten 20:00'ye kadar sokağa çıkış izni verilen çocuklara Tuğba Kuruyemiş tarafından jest yapıldı. Mağazalara uğrayan ve mağaza önünden geçen tüm çocuklara Tuğba Kuruyemiş tarafından balon hediye edilirken, uzun süre sonra bahar havasında sokağa çıkan çocukların mutlulukları katlandı.

Program kapsamında ülke genelinde sokağa çıkan çocuklara on binlerce balon dağıtıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 3 aydır süreç dolayısıyla evlerinden belirli günlerde kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen çocuklar, saat 14.00 itibarı ile hükümetin belirlediği kurallar çerçevesinde ebeveynleriyle birlikte parklara, cadde ve sokaklara koştu. Bir anda cadde ve sokakları cıvıl cıvıl hale getiren çocuklar, moral ve motivasyon kaynağı oldu.