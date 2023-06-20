Sokakta çıplak koşan şahsı polis gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta çıplak koşan akli dengesi yerinde olmayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ünlü oyuncu Şener Şen'in başrolünü oynadığı “Çıplak vatandaş” filmini aratmayan görüntüler Didim'de yaşandı. Ülkemizin bir çok yerinde zaman zaman ortaya çıkan çıplak vatandaş videolarına bir yenisi daha eklendi. Çamlık Mahallesi Gökduman Caddesi'nde çekilen görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen bir vatandaş sabah saatlerinde çıplak bir şekilde koşmaya başladı. Bir süre koşan şahsın daha sonra bir işyerinin duvarına yaslanarak kendini gizlemeye çalıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.