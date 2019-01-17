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Sokakta silah kullanan şahsa polis müdahale etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, sokak ortasında silah kullandığı ihbar edilen ve üzerinde silah ele geçirilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, sokak ortasında silah kullandığı ihbar edilen ve üzerinde silah ele geçirilen şahıs hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına sokaktan silah seslerinin geldiğine dair yapılan ihbar neticesi ekipler tarafından yapılan çalışmada G.M.T. isimli şahsın üzerinden bir adet tabanca ve tabancaya ait bir adet boş şarjör ele geçirildi. G.M.T isimli şahsa “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM” suçlarından işlem yapıldı.

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