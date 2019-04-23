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Söke Adliyesi halı saha turnuvasında ter dökecek

Söke Adliyesi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper adına halı saha turnuvası düzenledi.


Adliye çalışanları turnuvada ter dökecek. İki grupla oynanacak turnuvada A grubunda mübaşirler, zabıt katipleri ve icra müdürlüğü personeli yer alıyor. B grubunda ise hakimler, savcılar, baro ve cezaevi personelinin oluşturduğu takımlar yer alıyor. 22 Nisan'da başlayan turnuva 25 Mayıs'ta oynanacak final maçları ile sona erecek. Maçlar Fatih Halı Sahada oynanıyor.


Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk; "Söke Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir turnuva düzenledik. Bu turnuvaya Söke hakim ve cumhuriyet savcılarımız ile Söke Adliyesi'nde görev yapan arkadaşlarımız katılıyor. Amacımız birlik beraberliği arttırmak, personelimizin motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak aynı zamanda 2017 yılında şehit olan Cumhuriyet başsavcısı Mustafa Alper'i de bu turnuva vesilesiyle bir kez daha anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Bu turnuva yaklaşık bir buçuk ay sürecek iki grup halinde maç sonunda birinci ve ikinciye kupa, gol kralına da ödül vemek istiyoruz" dedi.

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