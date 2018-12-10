Söke Ağaçlı'da tarihi okul binası ayağa kaldırıldı

Söke'ye bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde tarihi okul binasının restorasyonu ve çevre düzenlemesi projesinin sonuna gelindi. Uzun yıllar kullanılmayan ve adeta harabeye dönen okul binası yapılan çalışmayla ayağa kaldırıldı. Okul binasının çevresinde yapılan peyzaj çalışmaları da göz dolduruyor.

Söke'nin sahil beldelerine açılan kapısı olma özelliği taşıyan Ağaçlı Mahallesi'ne Söke Belediyesi verdiği önemi bu proje ile gösterirken, hizmetten Ağaçlı sakinleri oldukça memnun. Mahalle sakinlerinin anılarında yer tutan tarihi okul binasının yeniden ayağa kaldırılmasına oldukça sevinen mahalle sakinleri, alanın çeşitli etkinliklerde kullanılacak olmasıyla mahallelerine getireceği hareketten dolayı da oldukça keyifliler. Çok sayıda kültürel ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak olan eski okul binası ve çevresi adeta kültür merkezine dönüşecek.

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Ağaçlı mahallemizde rutin belediyecilik hizmetleri yanında Ağaçlı Mahallemizde kültür salonu projesi tamamlanma aşamasına geldi. Ağaçlı Mahallemiz için hem yöre insanımıza, hem de ilçemize ekonomik ve sosyal değer katacak başka projelerimiz de var. Vakti geldikçe bu projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sökemize 5 km mesafedeki Ağaçlı Mahallemizde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir mekan kazandırmış olacağız” dedi.