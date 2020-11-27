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Söke Ak Parti'den, Devlet Hastanesi'ne dezenfektan makinesi

AK Parti Söke İlçe Teşkilatı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne dezenfektan makineleri bağışladı.

AK Parti Söke İlçe Teşkilatı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne dezenfektan makineleri bağışladı.


Söke Ak Parti ilçe yöneticisi Hasan Uyar'ın katkılarıyla temin edilen 5 adet dezenfekte makinesi, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve beraberinde ilçe yöneticilerinin bulunduğu heyet tarafından hastane yönetimine teslim edildi.


AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, “Bu zorlu süreçte sağlık personellerimizin ve Sökeli vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına katkıda bulunduk. Önceliğimizin hijyen kurallarına uymaktan geçtiğinin bilincinde olduğumuz için bulaşma sürecini azaltmak adına bizler böyle bir adım attık. İnsan sağlığının her şeyden önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle her alanda olduğu gibi sağlık alanında da katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” dedi.

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