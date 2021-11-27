İhlas Haber Ajansı

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Söke Bağarası karayolunda kamyon devrildi

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Söke-Bağarası karayolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, 09 AFT 589 plakalı kamyon Bağarası'ndan Söke istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şans eseri kazada yaralanan yada ölen olmadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonun devrilmesinin ardından karayolunda uzun kuyruk oluştu. Bölgeye gelen ekipler kamyonu kaldırarak yolu trafiğe açtı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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