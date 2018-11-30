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Söke Basket şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Söke Basket Kulübü, büyük erkeklerde şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Deplasmanda grubunun güçlü takımı Kavaklı Koleji'ni yenen Söke Basket Spor Kulübü, üç de üç yaptı.


Söke Basket Spor Kulübü büyük erkekler takımı Bölgesel Amatör Lig yolunda mücadele ettiği yerel ligde sezona iyi başladı. Sezonun ilk maçında Adaspor'u, ikinci maçında Kuşadası Belediyespor'u yenen Söke Basket, üçüncü maçında karşı karşıya geldiği grubun iddialı ekibi Kavaklı Koleji'ni de yenerek yoluna devam ediyor. Dördüncü maçını 6 Aralık'ta oynayacak olan Söke Basket Spor Kulübü büyük erkekler takımı Aydın Akademi'yi ağırlayacak.


Söke Basket Antrenörü Barış Koyuncuoğlu, “En yakın rakibimizi de deplasmanda yenmeyi başardık. Büyük Erkek takımımız üç de üç yaparak, eksik oyuncularına rağmen kalitesini gösterdi. Takım oyuncularımız göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımımıza destek veren basketbol severlere teşekkür ediyorum” dedi.

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