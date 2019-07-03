Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ankara'da

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke'nin çözüm bekleyen sorunları için Ankara'ya gitti.

İlgili kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Tuncel beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte TBMM'nde Aydın Milletvekillerini de ziyaret etti.

Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız'ı ziyaret eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Sökelilerin selamlarını iletti. Başkan Tuncel vekillerden Söke'nin sorunlarının çözümü, Söke'nin talep ve yatırımları için destek istedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Söke'mizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin gerçekleşmesi için planlamalarımızı yaparken, bir yanda da girişimlerimizi başlattık. Daha yolun başında tüm partilerimizle Söke'miz için iş birliği içinde olacağımızı söylemiş ve Söke'nin yararına olan her konuda bizlere destek olacaklarına olan inancımızı belirtmiştik. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum; Söke tüm siyasi partileri, STK'ları ile birlikte, el ele vererek çok güzel bir süreç yaşayacak. Beş yılın sonunda Söke'mizin farklı bir konuma geldiğini göreceğiz. Amacımız, tek düşüncemiz ve asıl olan Söke'ye hizmet” dedi.