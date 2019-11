Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Hiçbir Toplum Ve Kültür Şiddeti Hoş Göremez”

İnsana, canlıya, kadına şiddetin suç olduğunu herkesin haykırması, bireylerin yaşadıkları toplumlarda öncelikle insan haklarına saygılı olmaları gerektiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Şiddeti ve şiddet içeren tüm suçları bütün toplumlardan, kültürlerden silmemiz, daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aile içi hoşgörü ve sevgiyi öğretmemiz gerekir” dedi.

Başkan Tuncel mesajında; “Kadınların şiddet ile mücadele etmek zorunda kalmadığı güzel yarınlara olan inancımla; Kadınların haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumu bir kez daha vurgulamak isterim. Kadınlarımızın birlik ve dayanışmalarının sembolü haline gelen günlerden olan 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, kadınlarımızın haklı mücadelelerini destekliyorum. Yaşamımızın her anına, her alanına anlam ve değer katan, barışın, hoşgörü ve çoğulculuğun teminatı, aile ve toplumsal yaşamın temel direği olan kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.