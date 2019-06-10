Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “İlk İş Olarak Mali Disiplini Sağladık”

31 Mart yerel seçimlerinin ardından görevde olduğu sürede ilk iş olarak mali disiplini sağladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, yeni araç alımının yanında 16 milyon TL civarında da borcun ödendiğini söyledi.

"İşçilere Ödenmemiş İkramiyeleri Ödedik”

Geride kalan iki aylık hizmet süresinde işçilerin Ocak ayından kalmış ödenmemiş ikramiyelerini ödediklerini, 2018 yılından kalma özellikle esnaflara ödenmesi gereken çok sayıda küçük meblağlı ödemeleri yaptıklarını belirten başkan Levent Tuncel; mali düzenin sağlanması ve kaynakların doğru kullanılması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“2018'den Kalma Esnaf Borçları Vardı”

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “31 Mart itibariyle Söke Belediyesi'nin 73 milyon borcu vardı. Ödenmeyen borçların şu ana kadar 16 milyon TL'sini ödedik. 2018 yılından kalan özellikle esnaflara ödenmesi gereken çok sayıda küçük meblağlı borçlar vardı, yaklaşık 300 Bin TL ödeme yaptık. Söke Belediyesi gibi bir kurumun esnafına küçük meblağlarda borçlu olması komik bir durumdu” dedi.

Geride Kalan Sürede En Büyük İş Mali Disiplini Sağlamak Oldu”

Geride kalan süre zarfında yapılarak projelerin altyapı çalışmaları ve planlamaların yanında en büyük işin mali disiplini sağlamak olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Örnek vereyim Söke Belediyesi yılda 2-2,5 milyon liralık kum ve mıcır alımı yapıyor ancak baktık ki bir tane kantar fişi yok. Şantiye girişine 60 tonluk kantar yaptırıyoruz. Kimsenin hakkının kimseye geçmemesini istiyoruz. Alacağımız bu türlü tedbirlerle hesabını bilen ve hesap verebilen bir belediye yaratacağız. Belediyemiz şirketi Lima bünyesindeki işletmelerde de mali disiplini sağladık. Yaptığımız çalışmayla günlük cirosu 2 Bin Lira olan işletmenin cirosu 4-5 Bin liralara çıktı. Söke Belediyesi'nin bir kuruşunu ziyan etmemek üzere çalışmalar yapıyoruz. Mali disiplinsizlik Söke Belediyesi'nin birçok kazancını elinden almış. Ama şu anda her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha güzel işler yapacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

“Belediyenin Organları Harekete Geçti”

Başkan Tuncel; “3 milyon TL'lik kredi kullandık, bu paranın 1 milyon 250 Bin lirası halihazırda kullanılmamış durumda. Belediyenin kaynak anlamında harekete geçirilmeyen organlarını harekete geçirdik. İnanıyorum ki yakın zamanda belediyenin borç yükünü yok edeceğiz. Söke Belediyesi olarak kısıtlı imkanlara rağmen kaynaklarımızı iyi kullanıp Söke'ye güzel projeler kazandıracağız. 5 yılın sonunda hep birlikte, farklı bir Söke yaratacağız” dedi.