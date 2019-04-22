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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den 23 Nisan mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.


Başkan Tuncel mesajında; “23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM'nin kuruluşunun 99. yıldönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği bugünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. TBMM'nin açıldığı gün, bağımsızlığa ulaşma yolunda Türk Ulusunun kendi azim ve iradesine inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. 23 Nisan; Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ve dünya çocuklarına armağanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın bayramını, tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenliğini kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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