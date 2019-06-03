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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Bayram Mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıktığı günler olduğuna dikkat çeken Başkan Tuncel; birlik-beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Bayramları insanlık adına ulvi gördüğümüz değerlerin tekrar tekrar hatırlanması ve yaşanması anlamında bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayramların heyecanı ve getirdiği güzel duyguları yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve tüm dünyaya barış, bereket ve sağlık dolu günler getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Güzel ve aydınlık günlere olan inancımla, Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

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