Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den İYİ Parti'ye ziyaret

Millet ittifakının ortağı İYİ Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Levent Tuncel'e Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile meclis üyeleri de eşlik etti.

Başkan Tuncel'in kendilerini ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez; “Seçim döneminde birlikte çalıştık, bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Söke için yapılması gereken tüm işlerde yanında olacağız. Başkanımız Levent Tuncel'in Söke için güzel çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise konuşmasında; “Seçim döneminde İYİ partiyle ciddi bir sınav verdik ve bu sınavı başarıyla tamamladık. İYİ Parti ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ben Söke için, tüm siyasi partilerin taşın altına elini koyacağına inanıyorum. Çünkü Söke için yapılması gereken çok şey var. Söke'nin eksiklikleri ve bugüne kadar Söke için konuşulan tüm ihtiyaçları farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Bunun için siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve basınımıza ihtiyacımız var. Çabaladığımız ve başardığımız her işin arkasında tüm Söke halkı olacak” dedi.