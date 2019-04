Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den pazaryeri ziyareti

Sökelilerin tebrik ettiği Başkan Tuncel, pazarcı esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e pazaryeri ziyaretinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun da eşlik etti.

Halk ile el ele, yürek yüreğe bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini her fırsatta belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıktık. Her zaman halkın içinde olacağız ve halkımıza kapılarımız açık olacak. Söke'nin her bir ferdi artık benim ailem. Biz 120 bin kişilik bir aileyiz. Yakın zamanda yönetim anlayışımızın farklılığı ortaya koyacağımız icraatlarımızla daha iyi anlaşılacak” dedi.

Vatandaşların Başkanları Levent Tuncel'e sıcak ilgisi dikkatlerden kaçmazken, pazaryerindeki vatandaşlar Başkan Tuncel'le bol bol fotoğraf çektirdi.