Söke Belediye Meclisi çalışma komisyonlarını belirledi

Söke Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı.

Yapılan oturumda belediye çalışma komisyonları belirlenirken, meclis toplantısında Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Zirai Murakabe Heyeti üyelerinin seçimi de yapıldı.

Ticaret Odası ve Ziraat Odası meclis üyelerinin de oy kullandığı Çiftçi Malları Koruma Meclisi'ne 5 asil üyenin belirlendiği seçimde Erdal Dinçsoy (61), Ali Türkmen (61), Ali Barışık (57), Süleyman Aşkın (57), Mümin Özkan (52) seçildi. Yapılan seçimde Kadir Orhan, Oğuz Tibet, Kamber Akkoyun, Feridun Karadayı ve Haşim İbi ise Zirai Murakabe Heyeti'ne seçilen isimler oldular.

Söke Belediyesi'nin bir yıl süreyle görev yapacak çalışma komisyonları ise şöyle oluştu.

Gayrimenkul Satış Komisyonu; Veli Devrim Yerli (CHP). İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Veli Devrim yerli (CHP), Turgay Avcı (CHP), Hatice Kurban (CHP), Esra Karakaş (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Sağlık Komisyonu; Süleyman Yörük (CHP), Mehmet Mert (CHP), Egemen Dalgıç (CHP), Mestan Yeşil (MHP), Senem Saydam (MHP). Kültür, Sanat ve Eğitim Komisyonu; Mehmet Çetinkaya (CHP), Faik Polat (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), İsmail Öz (MHP), Senem Saydam (MHP). Meslek Odaları ve Sorunları Komisyonu; Mehmet Arif Ceylan (CHP), Şabeddin Kara (CHP), Adem Efe (CHP), Hakan Çelik (MHP), Hasan Turhan (MHP). Çevre Komisyonu; Egemen Dalgıç (CHP), Sedat Kaplan (CHP), Ersin Solmaz (CHP), Mustafa Bakırcı (MHP),İbrahim Bakır (MHP). Kadın Komisyonu; Yasemin Gürsoy (CHP), Hatice Kurban (CHP), Neslihan Koyuncuoğlu (CHP), Esra Karakaş (MHP),Senem Saydam (MHP). Dış İlişkiler Komisyonu; Fuat Evren Gül (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP) Mehmet Arif Ceylan (CHP), Metin Sakalar (MHP), Hasan Turhan (MHP). Gençlik ve Spor Komisyonu; Fuat Evren Gül (CHP), Faik Polat (CHP), Egemen Dalgıç (CHP), Metin Sakalar (MHP), İbrahim Bakır (MHP). Plan ve Bütçe Komisyonu; Adem Efe (CHP), Süleyman Yörük (CHP), Orhan Korkmaz (CHP), Hakan Çelik (MHP), Hasan Turhan (MHP). Mimari Estetik Komisyonu; Veli Devrim Yerli (CHP), Turgay Avcı (CHP), Hatice Kurban (CHP), Esra Karakaş (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Tarihi Yapılar İlgili Çalışma Komisyonu; Mehmet Çetinkaya (CHP), Şabeddin Kara (CHP), Ersin Solmaz (CHP), Mustafa Bakırcı (MHP), Hatice Uzel Çakar (MHP). Tarım Komisyonu; Mehmet Çınar (CHP), Orhan Korkmaz (CHP), Neslihan Koyuncuoğlu (CHP), Mestan Yeşil (MHP), Abdülmuttalip Demir (MHP). Hukuk Komisyonu; Mustafa İberya Arıkan (CHP), Hatice Kurban (CHP), Turgay Avcı (CHP), İsmail Öz (MHP), Hatice Uzel Çakar (MHP). Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonu; Şabeddin Kara (CHP), Ersin Solmaz (CHP), Mehmet Mert (CHP), Metin Sakalar (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). 5 Yıllık Çalışma ve Yatırım Programını Hazırlama Komisyonu; Veli Devrim Yerli (CHP), Adem Efe (CHP), Sedat Kaplan (CHP), Hakan Çelik (MHP), Hasan Turhan (MHP). Söke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti; Asil: Levent Tuncel, Fuat Evren Gül (CHP), Yedek: Mestan Yeşil (MHP), Mustafa İberya Arıkan (CHP), Haşim Çiftçi (MHP). Kıyı Ege Belediyeler Birliği; Mehmet Arif Ceylan (CHP), İsmail Öz (MHP), Mehmet Mert (CHP), Fuat Evren Gül (CHP), Hasan Turhan (MHP), Ersin Solmaz (CHP). Tarihi Kentler Birliği; Ersin Solmaz (CHP) - Asil, Sedat Kaplan (CHP) - Yedek. Ege Belediyeler Birliği; Mustafa İberya Arıkan (CHP) - Asil, Sedat Kaplan (CHP) - Yedek.