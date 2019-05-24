Söke Belediye Meydanı düzenleme çalışması beğeni topladı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla Belediye Meydanı'nda düzenleme çalışmaları başladı.

Bordür yenilemesi ve tamiratlarla güçlendirilen çiçeklikler içerisinde dikimi yapılan çit bitkileri kendisini gösterirken; yemyeşil çimler belediye meydanına ayrı bir hava kattı.

Uzun bir süredir el değmeyen ve eleştirilere neden olan belediye meydanında Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar, vatandaşlardan takdir topluyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'de yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Belediye Meydanının yapılan küçük dokunuşlarla Söke'ye yakışır hale getirileceğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Geçtiğimiz günlerde başlattığımız düzenleme çalışmaları bitkilendirme çalışması ile devam ediyor. Ardından zemin döşemesinde de iyileştirme yapacağız. Söke'nin ihtiyaç duyulan çalışmaları için bundan böyle daha fazla sahada olacağız” dedi.