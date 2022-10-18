Söke Belediyesi 2023 yılı tahmini bütçesi 405 Milyon TL

Söke Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesi'nin 2023 mali yılı tahmini gider bütçesi 405 milyon, gelir bütçesi ise 405 milyon TL olarak belirlendi.

İlk oturumda plan bütçe komisyonuna havale edilen 2023 mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili maddelerin ağırlıklı olarak yer aldığı meclis toplantısında, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde 2023 yılı performans programı görüşüldü. Ardından 2023 mali yılı tahmini gider ve gelir bütçesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Söke Belediyesi'nin 2023 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Söke Belediyesi'nin 2023 mali yılı tahmini gider bütçesi 405 milyon, gelir bütçesi ise 405 milyon TL olarak belirlendi.

Bir sonraki meclis toplantısının 1 Kasım 2022 Salı günü yapılması kararı alındı.